Calheta e Porto Moniz ativam planos municipais de emergência e proteção civil

As câmaras da Calheta e do Porto Moniz ativaram esta quinta-feira os respetivos planos municipais de emergência e proteção civil, na sequência dos incêndios que afetam estes concelhos da ilha da Madeira.

Em comunicado, a Câmara da Calheta, presidida por Carlos Teles, justifica a ativação do plano municipal com os "incêndios devastadores" que decorrem no concelho, destruindo "bens materiais e vastas áreas de vegetação, forçando muitos residentes a abandonarem as suas casas em busca de segurança".

Também a Câmara do Porto Moniz, liderada por Emanuel Câmara, anunciou em comunicado a ativação do seu plano, depois de ouvida a Comissão Municipal de Proteção Civil.

O fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18h00, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz, onde lavra agora com mais intensidade.

Durante a tarde desta quinta-feira deflagrou outro incêndio no concelho de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal a oeste, numa área florestal, no sítio da Vera Cruz, freguesia da Quinta Grande, que permanece ativo.

Num ponto de situação realizado cerca das 20h00, o secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, indicou que oito pessoas receberam assistência médica devido aos incêndios que lavram na Madeira, em três concelhos, entre as quais um bebé por inalação de fumo.

O combate às chamas nos três municípios envolve um total de 127 operacionais, com o apoio de 42 viaturas e do helicóptero, que opera apenas durante o dia, e que efetuou 55 descargas de água.

As autoridades procederam à retirada de 40 utentes de um lar de idosos no concelho do Porto Moniz e encerraram uma escola na freguesia da Fajã da Ovelha, bem como o centro de saúde da localidade e a casa do povo.

O centro de saúde da freguesia das Achadas da Cruz também foi encerrado, ao passo que na quarta-feira foram retirados 120 hóspedes de um hotel na freguesia dos Prazeres, que pernoitaram no pavilhão gimnodesportivo da localidade e hoje foram encaminhados para outro hotel.

De acordo com o secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, a equipa de 55 elementos disponibilizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil chega na sexta-feira à região e ficará instalada no Regimento de Guarnição N.º 3, no Funchal.

Pedro Ramos referiu ainda que já foi identificado um suspeito de ter ateado um fogo no concelho da Calheta.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, desde o dia 4 de outubro foram registados vários focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha.

O arquipélago da Madeira encontra-se em aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus. A situação vai prolongar-se até às 18h00 de sábado.