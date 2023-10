Ativistas do Climáximo cimentam buracos de campo de golfe em Lisboa

Depois das várias ações dos últimos dias, ativistas climáticas do grupo Climáximo entraram, na última noite, no Campo de Golf do Paço do Lumiar, cimentando vários buracos.

Os membros substituíram ainda as bandeiras por outras onde se poderia ler a mensagem "Desarmar as Armas".

Em comunicado, o grupo cita um dos ativistas, que afirma que os espaços como campos de golf, "dentro da cidade, ao invés de serem convertidos em floresta, habitação, hortas urbanas, ou dados qualquer tipo de uso público, servem para o luxo dos ricos, à custa de uma quantidade absurda de água" .

"São como uma torre de marfim onde os culpados por estas crises se escondem enquanto que a população sofre com a seca e ondas de calor", pode ainda ler-se. "Precisamos também de revalorizar o bem comum. O lazer, a cultura e o desporto têm que ser acessíveis para todas as pessoas, não o luxo de uma elite."

Ao longo das últimas duas semanas, o Climáxico tem travado várias ações de protesto contra as alterações climáticas.

O grupo pintou a fachada da sede da REN, em Lisboa e bloquearam também o trânsito na Avenida de Roma, na rua de S. Bento e na Segunda Circular, junto à sede da Galp, entre outras manifestações.