Temperaturas de outono chegam no final da semana

Nestas últimas semanas o calor tem sido notícia em Portugal, que tal como grande parte da Europa tem sido condicionado meteorologicamente por uma massa de ar extremamente quente para a época do ano, o que provocou vários recordes de temperaturas e agravou a seca em várias regiões do país. Contudo, tudo indica que, a partir de sexta-feira, 13 de outubro, o panorama vai mudar.

A descida vai ser gradual ao longo dos próximos dias e, até ao final do mês, o IPMA espera que já se sintam as temperaturas normais para esta época do ano.



De acordo com a previsão descritiva, prevê-se para esta quarta-feira uma "pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro", sendo que essa descida gradual se acentua na sexta-feira, sentindo-se de forma "mais significativa no Norte, Centro e Alto Alentejo".