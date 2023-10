Situação anómala obriga a fechar piscinas da Constituição e Pasteleira no Porto

A Câmara Municipal do Porto afirmou hoje que "uma situação anómala" obrigou novamente ao encerramento das piscinas municipais da Constituição e Armando Pimentel, estando a aguardar pelos resultados do relatório técnico.

Em resposta à agência Lusa, a autarquia afirma que "esta é, de facto, uma situação anómala decorrente das análises efetuadas nas últimas semanas" e que obrigou à suspensão das atividades aquáticas para a salvaguarda da saúde e bem-estar dos utentes.

"Estamos obviamente empenhados na deteção da origem desta situação e na resolução mais célere possível", acrescenta o município, dizendo estar a aguardar pelos resultados do relatório técnico e da contra-análise.

"Esperamos abrir as piscinas em breve e com todas as condições exigidas", refere.

A piscina da Constituição e a piscina Armando Pimentel, na Pasteleira, estiveram encerradas entre 27 de setembro e 2 de outubro, depois de ter sido detetada a presença da bactéria "Enterococcus", habitualmente presente nas fezes humanas e de outros animais.

Também no final de julho havia sido detetada a presença da mesma bactéria na água da Piscina Municipal da Constituição, depois de realizadas análises bacteriológicas.

De acordo com a autarquia, todas as semanas "uma empresa creditada" realiza análises bacteriológicas e físico-químicas nas piscinas, geridas pela empresa municipal Ágora.

"Importa recordar que o município tem vindo a investir nos últimos anos na requalificação das suas piscinas, adotando sistemas mais atuais de filtragem e desinfeção das águas", acrescenta.