Ministro diz que soluções para o SNS estão a ser negociadas com os médicos

O ministro da Saúde reafirmou esta quarta-feira o empenho no diálogo com os médicos e assegurou que as soluções para os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a ser negociadas, deixando poucas respostas à oposição.

“O Governo está empenhado num diálogo sério com os profissionais de saúde”, começou por responder Manuel Pizarro, para justificar que não pode fazer na Assembleia da República o diálogo que fará numa mesa negocial.

O ministro da Saúde falava no Parlamento durante um debate de urgência requerido pelo PSD sobre os problemas registados no Serviço Nacional de Saúde nas últimas semanas, que se realizou na véspera de mais uma ronda negocial com os sindicatos que representam os médicos.

Ao longo do debate, o ministro foi questionado por todas as bancadas parlamentares sobre que respostas propõe o Governo para os problemas vividos no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo nas urgências hospitalares, e que o PSD classificou como catástrofe, enquanto o Chega optou pela palavra caos.