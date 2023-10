Médicos do Santa Maria cancelaram férias e fizeram horas extra para tratar grávidas

Médicos a duplicar horas extraordinárias, outros a cancelar férias e especialistas com 60 anos a voltar a fazer urgências foram soluções encontradas pelo Hospital Santa Maria para manter as equipas a funcionar e garantir a segurança das grávidas.

A situação foi relatada pelo diretor interino do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santa Maria, Alexandre Valentim Lourenço, na comissão parlamentar da Saúde, onde foi ouvido, a pedido do Bloco de Esquerda, o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) “sobre a demissão de vários médicos especialistas em obstetrícia motivada por uma degradação das condições laborais e assistenciais”.

Os médicos apresentaram a demissão na sequência do plano da Direção Executiva do SNS para a resposta de Obstetrícia e Ginecologia, que previa que, enquanto o bloco de partos do hospital de Santa Maria estivesse fechado para obras - entre 01 de agosto e março de 2024 - os serviços ficassem concentrados no Hospital S. Francisco Xavier

Na audição, que ocorreu uma semana depois de ter sido ouvida a ex-diretora do serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, Luísa Pinto, que faz parte do grupo dos sete especialistas demissionários, a deputada bloquista Isabel Pires questionou quantos obstetras o hospital tem neste momento e quantos deveria ter para assegurar o pleno funcionamento dos serviços de urgências.

Em resposta, Alexandre Valentim Lourenço começou por “agradecer a todos os médicos que, cumprindo o seu dever ético”, não deixaram as grávidas sem apoio durante estes meses.