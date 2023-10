"Libertem a Palestina". Sinagoga do Porto vandalizada

A sinagoga Kandoorie, no Porto, foi vandalizada esta quarta-feira.

Em comunicado acompanhado de fotografias, a Comunidade Israelita do Porto (CIP) refere que “a maior sinagoga da Península Ibérica foi vandalizada".

"Os que odeiam Israel manifestam o seu ódio contra os judeus locais”, acrescenta a CIP.

No portão de entrada do edifício alguém pintou a frase “Libertem a Palestina”; nos muros que protegem a sinagoga surge a frase “Acabem com o Apartheid de Israel”, ambas em inglês.

Contactada pela Lusa, a PSP do Porto revelou ter estado no local a tomar conta da ocorrência e a investigar a situação. A força policial adiantou que irá participar a situação.

Por seu lado, a Câmara Municipal do Porto adiantou também à Lusa que está desde as 12h a proceder à limpeza do portão e do muro.