Ensino Superior. OE 2024 incentiva fuga de talentos, diz sindicato

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP) considera que a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024 não dá resposta aos problemas do Ensino Superior.

À Renascença, o presidente do SNESUP, José Moreira, refere que o dinheiro previsto não chega para travar a precariedade laboral e a retenção de talento no país.

"O modelo que foi usado para combater o problema da inflação foi comprimir os salários. Este modelo não é socialmente justo e está a conduzir o nosso país a esta crise tremenda de as pessoas estarem a abandonar o país, e estarmos perante uma desmotivação que abrange não só as novas gerações, como também as pessoas com mais alguma idade, que começam a ver-se sem saída", aponta.

José Moreira acusa o Governo de nada fazer para travar esta saída de pessoal qualificado do país e aponta que os funcionários do Estado "têm vindo a perder continuadamente poder de compra".

"Não é mais do que a fuga daquelas pessoas que têm condições para sair do país, que o irão fazer com certeza", diz.