Com equipas dedicadas às urgências "não estaríamos nesta situação"

O ministro da Saúde admite a criação de equipas dedicadas ao serviço de urgência. O presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, diz que é uma reivindicação antiga que, se já tivesse sido generalizada, não teríamos a crise que estamos a atravessar nos hospitais.

“Nos locais onde funcionaram equipas dedicadas, em vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde como o Hospital São João, em Loures, em Cascais e noutros, estas equipas funcionaram em com excelentes resultados em todas as dimensões, da qualidade dos cuidados, na satisfação dos doentes até na redução de custos”, afirma Xavier Barreto, em declarações à Renascença.

O presidente da Associação de Administradores Hospitalares considera, por isso, que “não há razão para que elas não sejam disseminadas em todo o serviço nacional”.

“É claro que isso obriga à definição de uma outra estrutura de incentivos. Não podemos pagar a estes profissionais não tendo em conta a penosidade do trabalho, que obriga a fazer noites e fins de semana. É um trabalho difícil, muito exigente e, portanto, naturalmente, tem que ter um quadro de incentivos próprio”, sublinha.

“É isso que esperamos que aconteça e é isso que temos pedido há já muitos meses ao Ministério da Saúde. Infelizmente, não avançou, mas se tivesse avançado, provavelmente, não estaríamos nesta situação”, acredita.