Um casal morreu esta quarta-feira afogado na Praia de Mira, distrito de Coimbra, revelou fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte, ainda foi possível resgatar as pessoas e fazer manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

O alerta para este afogamento foi dado às 12h17.

Estiveram no local os bombeiros de Mira, INEM e Capitania de Aveiro.