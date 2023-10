JMJ. Ajustes diretos foram todos entregues ao Tribunal de Contas

O coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) nomeado pelo Governo, José Sá Fernandes, disse esta terça-feira que todos os contratos por ajuste direto relativos ao evento foram entregues ao Tribunal de Contas.

“Todos os contratos de ajustes diretos foram enviados para o Tribunal de Contas, uns com visto prévio - concursos públicos e contratos exclusivos -, e outros com visto concomitante, como acontece com todas as entidades públicas em relação a esta matéria”, adiantou José Sá Fernandes.

Na Comissão Parlamentar da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, onde foi ouvido a pedido do Chega sobre os ajustes diretos feitos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realizou em Lisboa entre 01 e 06 de agosto, Sá Fernandes explicou que, na maior parte dos casos, foram consultadas várias empresas, e exemplificou com o caso do Plano da Mobilidade.

“No Plano de Mobilidade foram consultadas as cinco melhores empresas de mobilidade do país, de que todas as instituições públicas, incluindo as Infraestruturas de Portugal (IP), também se socorrem (…) para fazer os seus estudos de mobilidade”, realçou.