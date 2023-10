Israelitas de Lisboa condenam ataques e pedem a Portugal que mantenha apoio ao país

A Comunidade Israelita de Lisboa condenou esta terça-feira o ataque do Hamas a partir de Gaza, com centenas de sequestros, e pediu a Portugal que "mantenha e reforce o seu apoio ao Estado e ao povo de Israel".

Numa mensagem enviada à Lusa, o presidente da CIL, David Joffe Botelho, disse que "não há justificação para este nível de desumanidade e de crueldade" e que a organização "chora as vítimas dos desprezíveis ataques terroristas perpetrados em Israel e manifesta a sua total solidariedade para com as suas famílias neste momento de enorme sofrimento e pesar".

Afirmando-se "unida e solidária", a CIL "apela ao Estado Português que mantenha e reforce o seu apoio ao Estado e ao povo de Israel", que "tem o inequívoco direito de se defender destes e de futuros ataques e de empenhar a plena capacidade das suas forças de segurança no sentido de proteger a sua integridade territorial e a defesa da sua população".

Por isso, Joffe Botelho diz que a "CIL está solidária com o povo de Israel e com todos aqueles cujas vidas foram roubadas ou afetadas por ações terroristas".

"Estamos imensamente apreensivos com a situação de todas as pessoas que foram sequestradas" e "esperamos que possam sobreviver a esta provação inimaginável e a estas ações de violência e de terror", acrescenta o dirigente na mensagem enviada à Lusa.

Agora, a CIL espera que os reféns "possam voltar em segurança para as suas famílias e que as suas vidas não sejam interrompidas em nome de uma barbárie sem razão e sem sentido", de modo a que "justiça prevaleça e que rapidamente seja possível regressar-se a uma desejada situação de paz".