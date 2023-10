IHRU tem 500 milhões de euros para reabilitar casas do Estado

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), entidade responsável pelo parque habitacional do Estado, conta com um reforço significativo de verbas no Orçamento do Estado para 2024.

O documento, entregue esta quarta-feira, indica que o IHRU está autorizado contrair empréstimos até 500 milhões de euros, no período 2024-2030, “para a reabilitação do seu parque habitacional e para a promoção do parque público de habitação a custos acessíveis”.

Esta medida surge no seguimento do pacote legislativo Mais Habitação, que entrou em vigor ainda na semana passada.

O OE para 2024 inclui medidas "para os que sofrem com o custo da habitação": a bonificação de juros, o apoio à renda, a medida de mitigação e redução de prestações de crédito ou a redução do IVA na eletricidade.