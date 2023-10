Grupo Vita inicia ações de sensibilização nas escolas para prevenir abusos

A coordenadora do grupo, a psicóloga Rute Agulhas, destaca a primeira ação com a Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC).

O Grupo VITA deu início, esta segunda-feira, a uma formação com as escolas católicas para a prevenção dos casos de abuso sexual de menores.

Rute Agulhas destaca alguns dos temas relacionados com a problemática da violência sexual que vão ser abordados nestas formações, como a questão da prevalência, as estratégias dos agressores, qual a sintomatologia que por vezes as vítimas apresentam e porque é tão difícil para as vítimas denunciarem.

"Numa segunda parte destas ações de sensibilização falamos da prevenção e falamos também no agir, ou seja, perante uma suspeita ou mesmo uma revelação de violência sexual, o que é que estes docentes e não docentes devem dizer, fazer e a quem pedir ajuda”, acrescenta a psicóloga.

Formações abrangem advogados

A coordenadora do grupo VITA adianta também que está a decorrer uma ação de sensibilização em articulação com a Ordem dos Advogados, tendo em conta eventuais casos de defesa em tribunal.

“Estamos a falar de advogados que podem defender crianças ou adolescentes e ter como clientes pessoas que cometeram crimes de natureza sexual”, sustenta.