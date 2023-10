Empresários de Bragança oferecem pão em troca de donativo para Liga Contra o Cancro

Para comemorar o Dia Mundial do Pão, que se celebra no dia 16 de outubro, na Praça da Sé, em Bragança, vai vender-se pão a um euro, por unidade, no próximo sábado, dia 14. A iniciativa também quer contribuir para uma boa causa: a recolha de donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

A iniciativa que vai na 3ª edição resulta de uma parceria entre a Padaria Pão de Gimonde e a Moagem Loreto.

Elisabete Ferreira, responsável pela padaria explica que as duas empresas decidiram trabalhar em conjunto.

“A Moagem Loreto fornece graciosamente a farinha e a Padaria Pão de Gimonde trata da preparação, confeção e embalamento dos pães. Vamos fazer a massa, que ficará 24 horas em repouso para ser cozida na madrugada de sábado”, explica.

A comunidade local tem acolhido muito bem esta simbólica venda de pão, esgotando sempre os mil pães disponíveis.

À vertente solidária os promotores juntam a vertente promocional que se baseia principalmente na informação, tentando combater alguns tabus associados ao consumo do pão, nomeadamente no que se refere ao aumento de peso.

“O pão fabricado nas padarias tradicionais faz parte da dieta mediterrânea e deve ser consumido para uma dieta equilibrada”, lembra a empresária, acrescentando que trabalham “com massa mãe” e praticam nos processos produtivos “tempos de fermentação longos, sem adição de aditivos, e com baixo teor de sal”.

“Aqui entra uma maior digestibilidade, um menos índice glicémico, logo sacia mais”, assinala.

O pão que vai ser distribuído, como pão que é, “é saudável, apresenta-se com maior teor de fibra do que o que normalmente encontramos no mercado”, realça, revelando que vão fazer “diferentes tipos de pão, para que as pessoas perceberem que há muito mais variedade do que as pessoas possam pensar”.

Lembrando que A FAO - A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - recomenda que o consumo anual de pão seja de cerca de 100 quilos ano, para adultos e 75 quilos ano para as crianças, a empresária lamenta que os números estejam longe do recomendado.

“Infelizmente os valores são de cerca de 25 a 30 kg por ano, o que nos preocupa a todos os que trabalham na fileira no cereal”, conclui.