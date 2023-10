Climáximo volta aos protestos e corta estrada no centro de Lisboa

O coletivo de ativistas ambientais Climáximo cortou, esta terça-feira à tarde, a circulação de trânsito no cruzamento da Avenida da Berna com a Avenida 5 de Outubro, no centro de Lisboa, em mais um protesto para pressionar a classe política e a sociedade a responder à crise climática.

O protesto numa das principais artérias da capital, em plena hora de ponta, viu um grupo de sete ativistas sentarem-se na estrada, à semelhança de manifestações anteriores.

Em comunicado, o Climáximo indica que os elementos do grupo envolvidos no corte de circulação rodoviária "foram detidos pela PSP".

[em atualização]