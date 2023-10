CGTP marca manifestação nacional para 11 de novembro pelo aumento dos salários

CGTP anunciou, esta terça-feira, uma ação de luta geral pelo aumento dos salários, que arranca no dia 25 de outubro e culmina com uma manifestação nacional em 11 de novembro, em Lisboa e no Porto.

As ações de luta foram decididas após a reunião desta terça-feira do Conselho Nacional da CGTP, em Lisboa.

Segundo um comunicado divulgado pela intersindical, a CGTP decidiu levar a cabo a ação "Luta Geral pelo Aumento dos Salários!", entre os dias 25 de outubro e 11 de novembro, com a realização de plenários, concentrações, paralisações e greves, nos locais de trabalho de todos os setores, em todo o país.

O objetivo é mobilizar os trabalhadores para a "discussão, assunção e luta em torno da exigência do aumento geral e significativo dos salários e das suas reivindicações concretas".

Foi ainda decidida a realização de uma manifestação nacional para 11 de novembro, em Lisboa e no Porto, "Pelo Aumento dos Salários| Contra o Aumento do Custo de Vida", para mobilizar "os trabalhadores e as famílias, os reformados e pensionistas, os jovens e outras camadas da população, para saírem à rua pelo aumentos dos salários e pensões, o direito à habitação, o direito à saúde e o SNS, a defesa e fortalecimento dos serviços públicos, na exigência de um outro rumo para país".

A CGTP defende que "é urgente mudar de rumo" e exige o aumento geral dos salários em pelo menos 15%, com a garantia de um mínimo de 150 euros.

"É uma emergência nacional e um elemento fundamental para melhorar de imediato as condições de vida dos trabalhadores e garantir o futuro do país", afirma a intersindical liderada por Isabel Camarinha.

A fixação do salário mínimo nacional nos 910 euros em janeiro de 2024, atingindo os 1.000 euros nesse ano, é outra das reivindicações da CGTP.