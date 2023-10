Telhado do Coliseu do Porto vai ser substituído, obra deve arrancar em novembro

O telhado do Coliseu do Porto vai ser alvo de intervenção para ser substituído, uma operação que deverá arrancar em novembro e estar terminada em janeiro de 2024.

O presidente do Coliseu do Porto, Miguel Guedes, revelou esta segunda-feira à Renascença que o objetivo é ter a nova cobertura do Coliseu já no início do próximo ano.

O responsável adiantou que, se “tudo correr bem”, o concurso público “deverá ser lançado amanhã, e o objetivo é estarmos em condições de começar a obra em novembro para que em 2024 estejamos a trabalhar com outras condições e com um telhado novo”.

Com um custo aproximado de 300 mil euros, a obra conta com o apoio financeiro de diversas instituições da cidade do Porto.

“Há muitos anos que se fala na substituição do telhado do Coliseu, que é de facto um dos grandes problemas estruturais desta casa, e nós vamos com grande vontade e com a participação e apoio da Câmara do Porto, do Ministério da Cultura, da Associação Comercial do Porto, da Irmandade dos Clérigos e de algumas contribuições individuais", indica Miguel Guedes, que fala de "uma obra estruturante" que irá inclusive permitir “a remoção do amianto que ainda permanece no telhado do Coliseu”.

O presidente do Coliseu do Porto adianta que se trata de “uma obra muito importante para o presente e futuro” do espaço. "Vamos poder avançar com a obra em novembro. A ideia é mesmo fazer a substituição integral deste enorme telhado."