Mais de mil professores aposentados desde o início do ano letivo

De resto, desde setembro que os números mensais de aposentações têm sido sempre superiores às três centenas (386 em setembro e 340 em outubro). Fazendo as contas, desde o início do ano letivo, em apenas três meses, aposentam-se 1.044 docentes.

A corrida às aposentações continua. Em novembro saem da escola pública 318 professores e educadores, de acordo com as listas publicadas esta segunda-feira.

Um total de 1.044 professores passaram à reforma desde o início ano letivo, de acordo com as listas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) consultadas pela Renascença .

O primeiro-ministro disse, com ironia, entender qu(...)

Olhando para os números desde janeiro, pediram a aposentação 3.150 docentes, o que se traduz no número mais alto da última década.

Nesta altura, quando falta apenas sair uma lista com as aposentações, os números aproximam-se do previsto pelo professor Arlindo Ferreira, que já em 2018 antecipou que deveriam aposentar-se este ano 3.515 docentes.

Segundo o diretor do agrupamento de escolas Cego do Maio, na Póvoa de Varzim, e que mensalmente analisa estes números, em dezembro podem aposentar-se da escola pública mais 365 professores e educadores.