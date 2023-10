Idosa desaparecida em Arcos de Valdevez encontrada no IC28

Uma idosa de 65 anos dada esta segunda-feira como desaparecida em Arcos de Valdevez foi encontrada com vida, cerca das 11h00, junto ao Itinerário Complementar 28 (IC 28), revelou hoje a GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a idosa desapareceu logo pela manhã, tendo o alerta sido dado às 10h00, e encontra-se bem.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo adiantou que foram enviados meios para o local para avaliar o estado de saúde da mulher.

Por uma falha de comunicação dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, inicialmente a GNR e o sub-comando regional confirmaram à Lusa o aparecimento de uma mulher, de 75 anos, que se encontra desaparecida no concelho do distrito de Viana de Castelo desde sábado.

Pelas 12h58, as operações de busca por esta idosa desaparecida desde sábado mobilizavam 27 operacionais e 10 viaturas dos bombeiros e GNR, no lugar de Bouças Donas, na freguesia de Cabana Maior, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito Viana do Castelo.

A muher foi vista pela última vez “quando visitava uns amigos” naquela localidade. O alerta para o seu desaparecimento foi dado às 15h46 de sábado.