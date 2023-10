Ativistas portugueses participam em festival pela ação climática em Barcelona

Um grupo de ativistas portugueses partem esta segunda-feira, às 08h00, para o Festival Fixing The Future, em Barcelona, no âmbito de uma da campanha global pela ação climática, disse à Lusa a associação ambientalista Zero.

Num comunicado, a Zero -- Associação Sistema Terrestre Sustentável disse que os ativistas vão partir da Gare do Oriente, em Lisboa, com destino a Madrid, onde irão juntar-se a uma "viagem especial de comboio (...) na iniciativa The Ticket to the Future" ('O Bilhete para o Futuro').

A associação ambientalista disse que ativistas de todo o mundo vão reunir-se em Barcelona "para fortalecer reivindicações climáticas urgentes" no âmbito da campanha #MakeRichPollutersPay ('Fazer com que os Poluidores Ricos Paguem').

O festival Fixing The Future vai decorrer em Barcelona, no leste de Espanha, entre 12 e 14 de outubro e, de acordo com a organização, vai abordar "os 25 melhores projetos para o futuro de todo o mundo".

A lista vai desde a adaptação de tecnologias de IA à inovação agrícola, à mitigação da seca ou à reciclagem criativa.