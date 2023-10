Urgência do Hospital de Mirandela sem cirurgiões até domingo

O serviço de urgência externo da Cirurgia Geral do Hospital de Mirandela está encerrado desde as 8h00 desta sexta-feira até às 8h00 de domingo, confirmou à Lusa a porta-voz do movimento Médicos em Luta, Susana Costa.

"A informação que tenho neste momento é que o hospital de Mirandela, onde tem um serviço de internamento de cirurgia, tem os doentes a cargos dos médicos de Medicina Interna e de Clínica Geral que estão presentes no hospital. Não há cirurgiões [na urgência] nesse hospital", contou à Lusa Susana Costa.

Susana Costa adiantou ainda à Lusa que, no hospital de Bragança, "para cima de 85%" dos profissionais de Cirurgia Geral já fizeram saber não estar disponíveis para trabalhar mais horas extraordinárias.

Num documento hospitalar a que a Lusa teve acesso, explica-se que, devido a esta circunstância, "e consequente necessidade de concentrar recursos na Urgência Médico Cirúrgica" do hospital de Bragança, o maior do distrito, "o serviço de urgência externo da Cirurgia Geral da unidade hospitalar de Mirandela estará encerrado no período entre as 8h00 da manhã do dia 6/10 e as 8h00 do dia 8/10".