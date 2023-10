Temperaturas podem chegar aos 37 graus. Nove distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Silves, Loulé, S. Brás de Alportel, Tavira, Portimão e Monchique, no distrito de Faro, Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Ferreira do Zêzere, Tomar, Mação, Sardoal, Vila Nova da Barquinha, Constância e Abrantes, no distrito de Santarém, Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco e Gavião no distrito de Portalegre.

Nove distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, a partir das 9h00 desta sexta-feira e até às 18h00 de sábado.

Os distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima, em especial no interior do distrito".

O aviso entra em vigor às 9h00 e termina pelas 18h00 de sábado, destacou o IPMA em comunicado.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu em geral pouco nublado e vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, em especial das regiões Centro e Sul.

As previsões apontam ainda pequena subida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima, que será acentuada no litoral Norte e Centro.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius, em Bragança e Braga, e os 23, em Portalegre, e as máximas entre os 27, na Guarda e em Aveiro, e os 37, em Santarém.