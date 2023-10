Quarto dia consecutivo de protestos. Ativistas climáticos bloqueiam Avenida de Roma

No quarto dia seguido de protestos, os ativistas do movimento do Climáximo voltaram a bloquear a estrada, desta vez na Avenida de Roma, em Lisboa.



Em comunicado, o grupo informa que quatro ativistas bloquearam o trânsito por volta das 11h00 desta sexta-feira, tendo sido detidos pela PSP.

O coletivo admite interromper “a normalidade para alertar da guerra que as empresas e governos estão a travar contra a sociedade”.