Prisão preventiva para suspeita de fogo posto em Vila Nova de Paiva

Uma mulher de 38 anos ficou esta sexta-feira em prisão preventiva por ser suspeita do crime de dois incêndios florestais, no dia 1 de outubro, no concelho de Vila Nova de Paiva, disse à agência Lusa fonte da PJ.

"A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial hoje, no Tribunal de Viseu, e como medida de coação ficou em prisão preventiva", disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

A suspeita, uma mulher de 38 anos, tinha sido detida na quarta-feira pela "presumível prática de dois crimes de incêndio florestal", que "colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e floresta".

Os dois incêndios ocorreram "na manhã do dia 1 de outubro, do corrente ano, na localidade de Vila Cova à Coelheira, concelho de Vila Nova de Paiva", distrito de Viseu.

A mulher "já esteve há uns anos, não muitos, detida pelo mesmo tipo de crime", disse a fonte da PJ à agência Lusa, sem conseguir precisar "se foi ou não condenada" e em que ano isso aconteceu.

Em comunicado a PJ contou que a suspeita "ateou, através do uso de chama direta, os dois incêndios em zona com vasta mancha florestal de pinheiro-bravo e mato, com continuidade vertical e horizontal".

Isto, "num misto de área florestal, agrícola e urbana que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e decisiva intervenção dos meios de combate".