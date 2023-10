Lisboa é uma das três finalistas do prémio Cidade Europeia da Inovação (iCapital), concorrendo com Lviv (Ucrânia) e Varsóvia (Polónia), sendo a vencedora anunciada em 27 de novembro, na entrega dos prémios, anunciou esta sexta-feira a Comissão Europeia.

A cidade vencedora na categoria iCapital receberá um prémio de um milhão de euros, enquanto as outras duas finalistas receberão 100 mil euros cada, indica a informação divulgada.

Citado numa nota divulgada pela Câmara Municipal de Lisboa, o presidente do município, Carlos Moedas (PSD), sublinha que a candidatura assentou na ideia de que a cidade “é a casa e o espaço para todos os que acreditam, que arriscam e inovam”, tornando o “possível o impossível”.

Segundo o autarca social-democrata, existe o desígnio de “consolidar a capital portuguesa como uma fábrica de unicórnios”.

“Nós somos capazes de ser os melhores em muitas áreas e devemos assumir a nossa ambição. É o que temos feito sem receios. A inovação é algo fundamental para o crescimento, competitividade e desenvolvimento da nossa sociedade. Lisboa é hoje um palco reconhecido na área da inovação e que tem tido uma enorme capacidade de atrair empresas e profissionais de todo o mundo. Fazer parte desta seleção da Comissão Europeia é a prova e o reconhecimento de um trabalho intenso que tem sido feito para estar na linha da frente e colocar Lisboa como cidade da inovação”, refere Carlos Moedas.

Na cerimónia da entrega de prémios, marcada para 27 de novembro em Marselha (França), vencedora do iCapital em 2022, serão ainda revelados a vencedora e as duas segundas classificadas na categoria Cidade europeia inovadora em ascensão, a que concorrem Cork (Irlanda), Linkoping (Suécia) e Pádua (Itália).

Nesta categoria, os prémios são de 500 mil euros para o primeiro classificado e 50 mil para cada um dos outros dois finalistas.

Apoiado pelo Conselho Europeu da Inovação, no quadro do programa Horizonte Europa, os prémios atribuídos recompensam o papel das cidades na definição do ecossistema local de inovação e na promoção de inovações revolucionárias, segundo a nota de imprensa da Comissão Europeia.