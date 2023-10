Homem suspeito de matar empresário de Coimbra em prisão preventiva

O homem que é suspeito de ter matado e escondido numa fossa o corpo de um empresário de Coimbra, que estava desaparecido desde agosto, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta sexta-feira fonte judicial.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, ficando em prisão preventiva por se entender que havia "perigo de fuga, perigo de continuação de atividade criminosa e perigo de perturbação de inquérito".

Detido desde quarta-feira, o homem de 36 anos foi ouvido durante esta tarde no Tribunal de Coimbra, onde decorreu o primeiro interrogatório judicial.

A detenção ocorreu no mesmo dia em que foi descoberto, numa fossa em Chãs, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, o corpo do empresário de 57 anos, que estava desaparecido desde 19 de agosto.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os elementos recolhidos indicam que a morte do empresário "terá ocorrido logo no próprio dia do desaparecimento ou em data muito próxima".

A PJ admitiu ainda que apesar de terem noção de como a vítima poderá ter sido morta, é necessário esperar-se pelos resultados da autópsia e apurar a motivação do crime.

Sobre o suspeito, estrangeiro, informou ainda que trabalhava na zona de Coimbra, encontrando-se "em situação legal no nosso país desde 2021", tendo "a sua vida aparentemente estruturada".