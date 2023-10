Homem morre após capotamento de trator em Terras de Bouro

Um sexagenário morreu esta sexta-feira na sequência do capotamento do trator que conduzia, na freguesia de Balança, concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga, indicou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

Segundo a mesma fonte, o homem, "com idade entre os 60 e os 70 anos", estava a manobrar o trator, quando este capotou, provocando a morte.

O óbito foi declarado no local e o alerta para o acidente foi dado pelas 13h45.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e militares da GNR.