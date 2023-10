Crise no SNS. Marcelo acredita em entendimento nos próximos dias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "vai fazer telefonemas" e espera que nos próximos dia seja possível avanços no diferendo entre Ministério da Saúde e médicos, numa altura em que vários hospitais estão a funcionar com constrangimentos.

“A minha expectativa é que ao longo dos próximos dias, esta semana e na próxima semana, seja possível encontrar nesse diálogo pontos positivos. Espero acreditar nisso. Logo à noite, depois do jantar, voltarei a fazer telefonemas”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, à margem do encontro do Grupo de Arraiolos, que decorre no Porto.

O Presidente da República considera que a "situação é complexa", mas acredita num acordo porque o diálogo continua.

"Penso que há uma clara noção da parte de todos da importância de não sacrificar os portugueses", sublinha o chefe de Estado.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai reunir-se no sábado com administrações de hospitais de várias regiões do país, numa altura em que os médicos recusam fazer mais horas extraordinárias. A informação foi avançada à Renascença pela entidade liderada por Fernando Araújo.



