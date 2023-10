Crise no SNS. Direção Executiva do SNS confirma reuniões com hospitais

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai reunir-se no sábado com administrações de hospitais de várias regiões do país, numa altura em que os médicos recusam fazer mais horas extraordinárias.



A informação foi avançada à Renascença pela entidade liderada por Fernando Araújo.

“Amanhã existirão múltiplas reuniões ao longo do dia, com os hospitais das várias regiões, de forma a serem avaliadas as condições de funcionamento dos serviços de urgência em todo o país”, refere a Direção Executiva, em resposta por escrito a questões colocadas pela Renascença.

O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, tinha referido anteriormente que a Direção Executiva do SNS se iria reunir no sábado com os hospitais de Lisboa e Vale do Tejo.