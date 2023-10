Jovens donos de casa caíram para metade no espaço de 20 anos

Cerca de 40% das pessoas nascidas após 1986 eram proprietárias da casa onde viviam em 2021. Esta taxa de propriedade nos jovens entre os 25 e os 24 anos tem vindo a reduzir-se ao longo do tempo: em 2001, cerca de 70% das famílias eram donas da sua própria casa nessa idade.

Esta evolução na idade em que os portugueses se tornam proprietários da sua residência principal foi apontada esta quarta-feira, no mais recente Boletim Económico do Banco de Portugal. Os dados são dos vários Censos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A instituição liderada pelo ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, destaca que a geração nascida entre 1967 e 1976 é "aquela em que as famílias se tornaram proprietárias mais cedo". Em 2001, quando estas pessoas tinham entre 25 e 34 anos, cerca de 70% das famílias já eram donas da casa onde viviam.

Mas não é só a comparação com as gerações mais novas que é favorável aos portugueses mais velhos da chamada Geração X (definida geralmente como os nascidos entre 1965 e 1984). Quando eram jovens, apenas 42% e 55% das gerações de 'baby boomers' em Portugal - as pessoas que nasceram entre 1947-56 e 1957-66 - eram proprietárias da sua casa.