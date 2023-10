Os cuidados intensivos cardíacos do Hospital de Leiria deverão ficar suspensos durante este fim de semana e no próximo.



De acordo com fonte clínica, os cuidados intensivos cardíacos de Leiria e a via verde coronária deverão encerrar entre as 8h00 da manhã de sábado e as 8h00 da manhã de segunda-feira.

A Renascença encontra-se à procura de esclarecimentos da administração do hospital.

[em atualização]