Encontro do Grupo de Arraiolos começa esta quinta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe os chefes de Estado que irão participar na reunião do Grupo de Arraiolos, num jantar nas Caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia, às 20h00.

A 18.ª reunião informal do Grupo de Arraiolos, que terá lugar no Porto, na sexta-feira, contará com a participação de 14 chefes de Estado e terá na agenda temas como a guerra na Ucrânia, alterações climáticas e migrações.

Neste encontro irá celebrar-se o 20.º aniversário do Grupo de Arraiolos, que junta anualmente presidentes sem poderes executivos de Estados-membros da União Europeia, uma iniciativa lançada em 2003 pelo então Presidente Jorge Sampaio.