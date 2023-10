Ordem dos Médicos anuncia quatro medidas discutidas com o Ministério da Saúde

O bastonário da Ordem dos Médicos anunciou esta quarta-feira quatro medidas que foram discutidas em reunião com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e que serão discutidas com os sindicatos em reunião de emergência do Fórum Médico, na quinta-feira.

Após duas horas de reunião, o bastonário falou em abertura do Ministério da Saúde para matérias sindicais a que a tutela abriu portas, incluindo a opção por um horário base de 35 horas, igual à de outros profissionais de saúde, em vez das 40 horas atuais.

Outra das medidas discutidas foi a abertura de processo para uma nova carreira médica, “uma reivindicação que os médicos pedem há vários anos”, segundo disse Carlos Cortes.

O bastonário anunciou que será marcada uma reunião de emergência do Fórum Médico para serem apresentadas aos sindicatos as medidas discutidas com o Ministério, a realizar-se na quinta-feira, em Coimbra.

Carlos Cortes indicou que o objetivo da reunião no Ministério da Saúde, em Lisboa, foi de “ajudar a encontrar uma solução para o grave momento que o SNS atravessa” e que as soluções estão agora “nas mãos do Ministério da Saúde”.

