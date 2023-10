Nove distritos em aviso amarelo entre sexta-feira e sábado devido ao calor

Nove distritos de Portugal continental vão estar entre as 9h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima, em especial no interior do distrito".

O aviso entra em vigor às 9h00 de sexta-feira e termina pelas 18h00 de sábado, destacou o IPMA em comunicado.

O IPMA emite o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para sexta-feira estão previstas temperaturas máximas de 34 graus em Lisboa, 31 no Porto, 37 em Santarém, 30 em Viana do Castelo, 33 em Setúbal, 35 em Leiria, 27 em Aveiro, 36 em Coimbra e 33 em Braga, indica o IPMA.