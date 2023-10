Mutações tornam ratos domésticos em Portugal mais resistentes a raticidas

Os ratos domésticos estão a ficar mais resistentes aos venenos, devido a mutações que foram detetadas em várias regiões de Portugal, o que pode levar à ineficácia do controlo de roedores, indica um estudo divulgado esta quarta-feira.

O alerta faz parte do estudo "Resistência a rodenticidas anticoagulantes desafia esforços do controlo de pragas em Portugal", da autoria de Ana Santos, licenciada em Biologia e mestre em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento.

Estudante de doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Ana Santos está a desenvolver a tese centrada nas dificuldades de controlo de pragas de ratazanas e ratinhos domésticos devido à resistência aos biocidas utilizados. O artigo científico foi agora publicado.

Em declarações à Agência Lusa Ana Santos explicou que as mutações são normais e espontâneas nos animais, mas acrescentou que "são pequenas alterações que não mudam a função normal das proteínas mas que podem alterar alguns mecanismos, neste caso a resistência aos compostos" que são os rodenticidas anticoagulantes, os venenos para ratos.

Assim, quando é usado o veneno para controlar pragas, há ratos que vão resistir, e quanto mais se usar o composto mais a população se torna resistente, porque vão sobreviver os ratos que têm as mutações e morrer os que as não têm, num mecanismo idêntico ao dos antibióticos e das bactérias resistentes.