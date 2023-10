Localizado corpo do empresário de Coimbra desaparecido desde agosto

A Polícia Judiciária encontrou, esta quarta-feira, o corpo de um empresário de Coimbra que estava desaparecido desde agosto. O "presumível autor" do homicídio está sob custódia da Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ anunciou que "os indícios recolhidos e as diligências efetuadas" apontam para um "crime de homicídio qualificado", agravado pela "ocultação de cadáver".

O presumível autor está detido pela Polícia Judiciária. A investigação foi levada a cabo pela Diretoria do Centro da PJ.

O empresário de Coimbra - dono do Café Nicola, em Coimbra - foi dado como desaparecido a 19 de agosto. De acordo com o Jornal de Notícias, o carro foi encontrado no dia seguinte, em Miranda do Douro.

De acordo com o comunicado, a Polícia Judiciária vai prestar esclarecimentos adicionais ainda esta quarta-feira.