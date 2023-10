Lisboa. "Obra invisível" do plano de drenagem concluída no fim de 2025

As obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa devem ficar concluídas no final de 2025. A previsão é do autarca Carlos Moedas, que mostrou esta manhã as obras que estão a decorrer em Campolide, onde uma tuneladora vai começar a perfurar um dos túneis de drenagem previstos.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse que os túneis Monsanto-Santa Apolónia (que começa em Campolide) e Chelas-Beato devem estar concluídos em cerca de dois anos, mas não o garantiu. "Uma obra desta dimensão obviamente terá atrasos, é normal que tenha", apontou.

A "obra invisível", como Carlos Moedas lhe chama, entra em novembro na fase de perfuração do primeiro túnel, com cinco quilómetros de extensão e mais de cinco metros de diâmetro. A esta água, recolhida em pontos altos da cidade, junta-se a água de pontos intermédios como a Avenida da Liberdade, a Rua de Santa Marta e a Avenida Almirante Reis.

"É como se fosse um prédio de mais de dois andares que vai, durante cinco quilómetros, retirar terra por estes anéis em betão", declarou o autarca acerca da tuneladora H20, que está pronta a trabalhar e que, depois de chegar a Santa Apolónia, "vai para Chelas e aí vai fazer outro túnel, esse mais pequeno, de um quilómetro". Ao todo, o custo do Plano Geral de Drenagem de Lisboa é de 130 milhões de euros.



A obra, planeada ainda durante o mandato de Fernando Medina, vai drenar as "águas de potenciais cheias" para o rio Tejo, evitando "os problemas que temos de cheias desde há tantos anos em Lisboa".

A capital foi afetada, em dezembro de 2022, por fortes chuvas. Uma mulher morreu em Algés, e muitas outras ficaram desalojadas devido às cheias, que também causaram estragos materiais em muitas lojas e casas - por duas vezes.

Carlos Moedas explicou ainda os benefícios da obra em termos de reutilização de água da chuva, que vai ser acumulada em reservatórios. "Essa água depois não é água que é bebível, mas é água com que podemos lavar as ruas, regar os nossos jardins da cidade e não gastar água", contou.

A perfuração do túnel não arrancou na data prevista - até novembro de 2022 - devido a uma nova lei, que obriga à avaliação dos solos. No decurso desse processo, foram encontrados achados arqueológicos, cujo estudo atrasou o início das obras.