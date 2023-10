Já se demitiram sete obstetras do Hospital de Santa Maria

Nesta altura são já sete os médicos do serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria que pediram demissão e a ex-diretora do serviço Luisa Pinto acredita que este número pode aumentar nos próximos tempos.

Luísa Pinto, está no parlamento, na qualidade de representante das demissionárias do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, a requerimento do Bloco de Esquerda, e aos deputados anunciou que o número de demissões subiu para sete.

“Não seria deontológico continuar a pactuar com a falta de condições no nosso trabalho. Foram os motivos que levaram à rescisão de sete elementos e há forte possibilidade de vir a haver mais rescisões” revelou Luisa Pinto.

A médica que no início do mês passado apresentou também a demissão enumerou aos deputados as razões que levaram os médicos a apresentarem a demissão. Apontou a falta de organização que gerou o caos no serviço e a redução das equipas o que leva a uma falta de segurança quer para as grávidas, quer para os recém-nascidos.

“Desde julho que as equipas tinham em Santa Maria 3 elementos, e depois quando passámos para o Hospital São Francisco Xavier o número continuou a não ser suficiente. Face a esta situação, os médicos que rescindiram concluíram que não podiam pactuar com esta falta de segurança, que implica riscos e que pode ter consequências dramáticas para as grávidas e para os recém-nascidos” disse Luisa Pinto.

A médica referiu ainda outra razão para estas demissões, a demissão dos diretores do departamento de obstetrícia, entre eles o médio Diogo Aires de Campos.