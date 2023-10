Hospital de Santa Maria desmente ex-diretora de Obstetrícia e garante que obras estão em curso

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desmentiu a obstetra Luísa Pinto que, esta quarta-feira, disse no Parlamento que as obras da nova maternidade ainda não arrancaram.

Em comunicado enviado à Renascença, o Centro Hospital Lisboa Norte partilhou imagens das obras e garante que os preparativos começaram, como previsto, a 1 de agosto, enquanto as obras propriamente ditas arrancaram durante o mês de setembro, depois do visto prévio do Tribunal de Contas (TdC) – datado de 15 de setembro.

“As obras da nova maternidade do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) – Hospital de Santa Maria começaram, como previsto e sempre anunciado pelo CHULN, no próprio dia 1 de Agosto, com o início do processo de desocupação, desinstalação de equipamento clínico e informático dos pisos dos serviços que agora estão a funcionar no Hospital Francisco Xavier e que serão alvo de requalificação”, detalha o comunicado.