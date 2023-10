Hospital de Santa Maria desmente ex-diretora de Obstetrícia e garante que obras estão em curso

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desmentiu a obstetra Luísa Pinto que, esta quarta-feira, disse no Parlamento que as obras da nova maternidade ainda não arrancaram.

Em comunicado enviado à Renascença, o Centro Hospital Lisboa Norte partilhou imagens das obras e garante que os preparativos começaram, como previsto, a 1 de agosto, enquanto as obras propriamente ditas arrancaram durante o mês de setembro, depois do visto prévio do Tribunal de Contas (TdC) – datado de 15 de setembro.

“As obras da nova maternidade do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) – Hospital de Santa Maria começaram, como previsto e sempre anunciado pelo CHULN, no próprio dia 1 de Agosto, com o início do processo de desocupação, desinstalação de equipamento clínico e informático dos pisos dos serviços que agora estão a funcionar no Hospital Francisco Xavier e que serão alvo de requalificação”, detalha o comunicado.

“Durante agosto, os trabalhos preparatórios levaram ao encerramento das instalações para podermos estar em segurança a esvaziar os espaços e a desinstalar os equipamentos clínicos. Assim que o CHULN teve o visto do TdC, arrancou com os trabalhos físicos nos serviços a serem remodelados, nomeadamente a urgência de Obstetrícia e o antigo Bloco de Partos, no piso 6, que passará a acolher a Ecografia Obstétrica”, conclui a nota.

A ex-diretora do serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria Luísa Pinto revelou, esta quarta-feira de manhã, aos deputados da comissão de saúde que as obras ainda tinham arrancado e sugeriu aos parlamentares uma visita ao Hospital de Santa Maria.

“A obra iria começar a um de agosto, mas até agora ainda não começou, até tenho fotografias que posso mostrar”, disse Luísa Pinto aos deputados.



Luísa Pinto foi chamada pelo Bloco de Esquerda para prestar esclarecimentos na qualidade de representante das demissionárias do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.