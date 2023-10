Homem morre na praia de São Julião em Sintra

Um homem morreu hoje na praia de São Julião em Sintra, no distrito de Lisboa, depois de ter entrado em dificuldades no mar, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para o incidente foi dado pelas 16:14, depois de um homem ter entrado em dificuldades no mar na praia de São Julião, uma praia não vigiada à data da ocorrência, explicou aquela força em comunicado.

"O homem foi retirado da água por populares, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. Após diversas tentativas de reanimação por parte da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] e dos bombeiros, não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no local", referiu a AMN.

No local estiveram elementos do comando-local da Polícia Marítima da Cascais e uma mota de água da Estação Salva-vidas da Ericeira, bem como a VMER do INEM e os Bombeiros Voluntários da Mafra e Sintra.

O comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência, acrescentou a AMN.