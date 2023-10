Mais de 2 mil médicos recusam fazer horas extraordinárias

Ouvida pela Renascença , Vitória Martins diz que as escusas têm estado a ser apresentadas em hospitais de norte a sul do país.

As cidades com hospitais com urgências fechadas ou com constrangimentos neste momento são: “Barcelos, Braga, Bragança, Aveiro, Figueira da Foz, Leiria, Caldas da Rainha, Lisboa, Amadora, Portimão, Torres Vedras, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Viseu, Santarém e Tomar”.

Vitória Martins comenta, ainda, a abertura manifestada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, para negociar algumas condições de trabalho dos médicos.

A vice-presidente da FNAM diz que o sindicato só aceita propostas por escrito. Depois de 16 meses de negociações sem resultados, Vitória Martins diz que só palavras não chegam.

“Promessas já ouvimos muitas em 16 meses de negociação”, afirma a dirigente da FNAM.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, apresentou hoje ao ministro da Saúde quatro propostas para captar e reter médicos no Serviço Nacional de Saúde. Propôs ainda uma nova carreira médica e mais formação. Propostas que terão de ser negociadas pelos sindicatos médicos.