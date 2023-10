"Reforço e rejuvenescimento" da PSP com 568 novos agentes

O ministro da Administração Interna destacou "o reforço e rejuvenescimento" da Polícia de Segurança Pública com 568 novos agentes que terminaram, esta terça-feira, o curso e avançou que "dentro de dias" será aberto um outro recrutamento.

José Luís Carneiro participou hoje na Escola Prática de Polícia (EPP), em Torres Novas, na cerimónia de encerramento do curso de 568 novos agentes e de 221 chefes da PSP.

“No ano passado entraram cerca de 900 novos polícias agora são mais polícias. Dentro de dias vamos abrir novos procedimentos com autorização que já temos do Ministério das Finanças para garantir o rejuvenescimento e continuar a trabalhar com a Direção Nacional para permitir e proporcionar que tornem esta missão de serviço público atrativa para as novas gerações”, disse aos jornalistas o ministro no final da cerimónia.

O governante sublinhou que este reforço vai continuar no futuro, uma vez que o rejuvenescimento na PSP permite que se possa autorizar a passagem à pré-aposentação dos polícias com mais de 36 anos de serviço ou 56 anos de idade.

José Luís Carneiro frisou que “este é um rejuvenescimento permanente” e que o Governo tem previsto “de forma plurianual” avançar com estes “recrutamentos regulares” nas forças de segurança, dando conta que na GNR vão agora também concluir o curso 220 militares, num total de 1.000 este ano, depois de 1.500 em 2022.

Segundo a PSP, o curso de formação de agentes que hoje terminou começou em 19 de dezembro de 2022, tendo concorrido cerca de 3.900 pessoas e terminado 568 alunos, com idades entre os 18 e os 34 anos.

A PSP precisa que estes alunos ingressam hoje na carreira de agentes da PSP, iniciando um período experimental com a duração de um ano.

O concurso para estes novos polícias foi anunciado em maio do ano passado com 1.020 vagas, o curso teve início em dezembro com 648 alunos e terminou hoje com 568 novos agentes.