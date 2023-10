​Professores protestam em São Bento. "Governo está cada vez mais isolado"

Cerca de 500 pessoas marcaram esta terça-feira presença na concentração nacional de professores, convocada por oito sindicatos, entre os quais a Fenprof e a FNE, em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Os docentes contestam a falta de respostas às suas reivindicações, entre as quais a reposição integral do tempo de serviço.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral geral da Fenprof, Mário Nogueira, acusa o primeiro-ministro de mentir quando assegura que aceder a esta reivindicação iria provocar um desequilíbrio das contas públicas.

"Não estamos disponíveis para continuar a ouvir o primeiro-ministro a mentir, para continuar a ouvir o primeiro-ministro com o seu ódio de estimação em relação aos professores. Penso que o senhor primeiro-ministro tem ali um problema mal resolvido com a escola e com os seus professores", disse.

O sindicalista considera ainda que, apesar de esta luta já se prolongar há vários anos, "cada vez mais não são os professores que estão isolados, cada vez mais é o Governo, o Partido Socialista e o primeiro-ministro que, nesta matéria, está isolado".

Nesta concentração será votada uma moção que depois será entregue na residência oficial do primeiro-ministro.

Questionado sobre se os professores vão ser recebidos por Costa, Nogueira explicou que a resposta que receberam é que tal não seria possivel "devido a motivos de agenda".

Além dos dirigentes sindicais e professores em protesto está também nesta concentração uma delegação do PCP, incluindo a deputada Alma Rivera.