Preço das casas recua na União Europeia no 2.º trimestre

O preço das casas recuou 1,7%, no segundo trimestre, na zona euro, e 1,1% na União Europeia (UE), face ao período homólogo, com Portugal a registar a quarta maior subida (8,7%), segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Na UE, nove Estados-membros registaram recuos homólogos no indicador e 17 tiveram aumentos, não havendo dados disponíveis para a Grécia.



Os maiores recuos na comparação com o segundo trimestre de 2022 foram registados na Alemanha (-9,9%), Dinamarca (-7,6%) e Suécia (-6,8%), enquanto as maiores subidas foram observadas na Croácia (13,7%), Bulgária (10,7%), Lituânia (9,4%) e Portugal (8,7%).

Já face ao primeiro trimestre do ano, os preços das casas recuaram em 11 Estados-membros e aumentaram em 15, com as maiores quebras a registarem-se na Eslováquia (-3,9%), no Luxemburgo (-2,7%) e na Hungria (-1,7%) e os principais avanços a serem observados na Letónia (5,1%), Bulgária (4,3%) e Estónia (3,8%).

Em Portugal, o indicador aumentou 3,1% entre o primeiro e o segundo trimestre do ano.