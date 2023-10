Observatório "muito preocupado" com reorganização das maternidades

O Observatório de Violência Obstétrica expressou esta terça-feira "profunda preocupação" com a atual reorganização das maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo, alegando que implica sobrecarga para as restantes e provavelmente mais transferências para o privado.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde anunciou na segunda-feira que até 31 de janeiro de 2024 haverá em Portugal continental 27 maternidades em funcionamento pleno, de um total de 41, sendo que 10 urgências de ginecologia e obstetrícia, sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo, vão manter encerramentos rotativos, no âmbito da "Operação Nascer em Segurança".

O Observatório de Violência Obstétrica salienta em comunicado que quatro hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente os hospitais São Bernardo, em Setúbal, Garcia de Orta, em Almada, Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e Centro Hospitalar Barreiro-Montijo vão "fechar mais vezes do que nos meses de verão, o que implica sobrecarga para os restantes que estão abertos e possivelmente mais transferências para o privado".

Para o observatório, esta situação também resulta "em condições menos favoráveis para as utentes grávidas", ao mesmo tempo que se assiste "à precarização das condições de trabalho de todos os profissionais de saúde".