Linha do Norte reaberta após atropelamento mortal

A Linha do Norte esteve fechada durante mais de uma hora esta terça-feira, devido a um atropelamento mortal na zona de Coimbra. A informação foi confirmada pela Renascença.

De acordo com fonte da Infraestruturas de Portugal, a via ferroviária mais utilizada no país esteve encerrada entre as estações de Coimbra B e Souselas entre as 17h e as 18h14. A circulação de todos os comboios está afetada - o primeiro a passar pelo local após a reabertura da linha é um Alfa Pendular.

O corte foi provocado pelo atropelamento mortal de uma mulher, com cerca de 70 anos, por um comboio de mercadorias.