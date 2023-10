Investir no aeroporto de Lisboa “não é o mais adequado”

Qualquer obra no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), em Lisboa, exige por lei uma avaliação de impacto ambiental, lembra esta terça-feira a organização não governamental ZERO.

O alerta é feito em comunicado pela associação ambientalista um dia depois de a Comissão Técnica Independente responsável por decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa ter proposto soluções de "otimização operacional que promovam a eficiência do uso da capacidade instalada" e a criação de um novo terminal T3 no AHD.

Em 2022, foi decidido que o aeroporto da capital ia ser alvo de obras. Num despacho publicado em Diário da República, a 29 de junho do ano passado, pode ler-se que estes trabalhos “terão como único objetivo a melhoria da operacionalidade da infraestrutura, de modo a aumentar a qualidade da experiência dos passageiros, a redução dos atrasos na operação e o incremento do desempenho ambiental do aeroporto.”