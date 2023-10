Homem morreu numa colisão entre ligeiro e camião na A3 em Braga

Um homem com cerca de 60 anos morreu hoje na Autoestrada 3 (A3), em Braga, na sequência da colisão entre a viatura que conduzia e um camião que transportava madeira, disse fonte do Comando Sub-Regional do Cávado da Proteção Civil.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu por volta das 15:00, na zona de Priscos.

Para o socorro, disse a fonte, foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Braga e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR tomou conta da ocorrência.